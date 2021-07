Grozljivka v Portorožu, zgodil se je poskus uboja

V soboto ob 4.42 so bili policisti obveščeni, da je nekdo pred lokalom v Portorožu zabodel fanta.



Policisti in kriminalisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da se je 32-letni državljan Makedonije sprl z dvema državljanoma Nizozemske. »Pri tem je eden od Nizozemcev (20-letnik) izvlekel nož in zabodel državljana Makedonije. Po prvih podatkih je lažje poškodovan, kriminalisti pa zbirajo obvestila v zvezi s kaznivim dejanjem poskusa uboja,« poroča koprska policijska uprava.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: