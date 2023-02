Grozljivka v Murski Soboti: moški umrl na kraju pretepa

V Murski Soboti je pozno popoldne prišlo do pretepa, v katerem je moški na kraju dogodka podlegel poškodbam. Policisti so bili o dogodku obveščeni okoli 18.30 ure, takoj po prihodu pa so prizorišče zavarovali in začeli z iskanjem storilca. Malo pred 19. uro so ga izsledili, zaradi poškodb pa je bil odpeljan v bolnišnico.

Kot je pojasnila tiskovna predstavnica Policijske uprave Murska Sobota Suzana Rauš, več informacij trenutno ne morejo posredovati, saj kriminalistična preiskava še intenzivno poteka.

Po pisanju portala Vestnik je do pretepa prišlo pri avtobusni postaji. Začelo naj bi se z verbalnim nasiljem, ki je preraslo v fizično, pri čemer naj bi bilo uporabljeno hladno orožje. V dogodek naj bi bili vpleteni tujci, še piše omenjen portal.