Grozljivka v Mostah: zamaskiranca grozila s pištolo, zaposlenega in še tri zvezala

Iz PU Ljubljana so sporočili, da so bili v soboto nekaj pred 20. uro obveščeni o ropu v eni izmed trgovin v območju Most v Ljubljani. Neznana storilca sta ob koncu delovnega časa vstopila v prodajalno in od uslužbenca zahtevala denar. Svoje zahteve sta podkrepila z pištolama v roki. Zaposlenega in še tri osebe, ki so se nahajali v trgovini, sta polegla na tla in jim zvezala roke, jim odtujila osebne predmete ter iz blagajne več bankovcev ter odšla s kraja.

V dogodku ni bil nihče poškodovan

Oba osumljenca sta višje postave, oblečena v črna oblačila, na glavi sta imela maski z izrezom za oči ter nosila rokavice. Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil.