Grozljivka na Viču: identiteta mrtvega še ni znana

Ob 0.09 je v Fajfarjevi ulici na območju Viča v Ljubljani vlak povozil osebo. Poškodbe moškega, v katerega je na tirih trčil vlak, ki je vozil v smeri Ljubljane, so bile tako hude, da je na kraju umrl.



Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče in nudili pomoč policiji ter reševalni službi.



Identiteta moškega še ni znana. Po prvih podatkih je šlo za nesrečo pri prečkanju proge, poroča ljubljanska policijska uprava.



Okoliščine dogodka policisti še preiskujejo in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

