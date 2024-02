Grozljivka na območju Domžal: usmrtil je dva psa

V soboto popoldan so bili ljubljanski policisti obveščeni o dogodku z območja Domžal, da je osumljenec iz do sedaj neznanega vzroka usmrtil svojega psa in še enega psa iz iste družine.

Policisti so osumljencu za čas zbiranja obvestil odvzeli prostost.

Na kraj je prišel veterinarski inšpektor, ki je odvzel tretjega psa v lasti osumljenca, za kadavra usmrčenih živali pa je poskrbel higienik.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja mučenja živali po 2. dostavku 341. člena Kazenskega zakonika (KZ-1), za katerega se storilec kaznuje za zaporom do dveh let.

O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Prav tako vodijo postopek o prekršku po Zakonu o zaščiti živali.