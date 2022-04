Grozljivka na Dolenjskem: zaradi nasilnega sina končala v bolnišnici

Trebanjski policisti so bili obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo žensko, ki naj bi jo poškodoval sin, poroča novomeška policijska uprava.

Možje v modrem so zbrali obvestila in ugotovili, da je 53-letni nasilnež po glavi udaril svojo mamo in jo poškodoval, fizično in psihično nasilje nad žrtvijo pa po prvih ugotovitvah izvaja že dalj časa.

Policisti so mu izrekli prepoved približevanja zaradi suma, da bo ogrozil njeno življenje, osebno varnost in svobodo. Zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini ga bodo ovadili.