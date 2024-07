Groza v Termah Tuhelj: skočil v bazen na glavo, si zlomil vratno vretence. Oglasila se je mama 18-letnika

V Termah Tuhelj se je huje poškodoval mladostnik. »21. julija 2024 okoli 10.35 se je zgodila nesreča, v kateri se je hudo telesno poškodoval 18-letnik, ki je prišel do roba bazena z vidno postavljenim znakom 'Skakanje v bazen prepovedano' in oznako z globino vode 0,90 m ter skočil v plitvi del bazena in z glavo udaril ob dno bazena,« so zapisali na PU Krapina – Zagorje.

Njegova mati pravi, da je mladenič udaril ob sedeže v bazenu, ker jih ni videl.

18-letnik so z reševalnim vozilom prepeljali v Splošno bolnišnico Zabok, kjer so ugotovili hudo telesno poškodbo, nato pa na nadaljnje zdravljenje v travmatološko kliniko v Zagreb, so še sporočili s policije.

»Skočil je v bazen, vendar z glavo ni udaril v dno bazena, temveč ob sedeže v bazenu, ker jih ni videl,« je za zagorje-international povedala ponesrečenčeva mati.

Pravi, da so ti sedeži premalo vidni

Mladenič je utrpel 30-centimetrsko ureznino na glavi in ​​zlomljeno vratno vretence, ki ga bodo morali operirati. A poleg tega, da jo izjemno jezi, da so omenjeni sedeži slabo označeni, pravi, da ni bilo nikogar, ki bi ji lahko pomagal.

O nesreči so sporočili tudi iz Term Tuhelj: »Sočustvujemo z družino mladeniča in poškodovanim v tem dogodku. Poudariti moramo, da gre za neljub dogodek, ki se je zgodil 21. 7. 2024 ob 10.35 na bazenih Vodnega planeta, kjer je skočil mladenič in z glavo udaril v zunanji rekreacijski bazen ter si poškodoval glavo v predelu čela. V izmeni je bilo osem reševalcev, delovalo pa je osem bazenov.«