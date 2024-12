O zavržnem primeru mučenja živali so včeraj poročali s Policijske uprave Maribor, saj je moral zaradi objestne rabe pirotehnike poginiti pes. Policisti so bili namreč v ponedeljek obveščeni o hujši poškodbi psa, kar naj bi se zgodilo zaradi uporabe pirotehničnih sredstev. 1 LETO ZAPORA ali denarna kazen grozi storilcu Pozneje je žival prevzel veterinar, a štirinožcu žal ni mogel pomagati. Zaradi posebno hudih poškodb so ga morali evtanazirati. Po besedah tiskovne predstavnice Anite Kovačič policisti preiskujejo sum kaznivega dejanja mučenja živali. Poročilo bodo posredovali Okrožnemu državne...