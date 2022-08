Groza, to ji je 20-letnik naredil sredi Ljubljane na pločniku

Včeraj okoli 12.30 so PU Ljubljana obvestili o ropu na Celovški cesti v bližini ulice Na Korošci.

Neznanec je prišel do oškodovanke na pločniku, jo podrl na tla in ji odtujil nakit, ki ga je nosila, nato pa s kraja zbežal. Oškodovanka se je v dogodku lažje poškodovala.

Povzročil je za okoli 500 evrov materialne škode.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil za izsleditev storilca, o vseh okoliščinah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Storilec je star okoli 20 let in izrazito vitke postave. Oblečen je bil v sivo majico s kratkimi rokavi in modre kratke hlače iz džinsa.