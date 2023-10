Groza sredi Ljubljane: na Kongresnem trgu z ostrim predmetom hudo poškodoval 53-letnika

Iz PU Ljubljana so sporočili, da je popoldan na območju Kongresnega trga znani storilec po sporu z ostrim predmetom huje poškodoval 53-letnega moškega. Poškodovanemu je bila takoj nudena pomoč in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju.

58-letnega osumljenca že prijeli

V bližini kraja dogodka se je v tem času nahajalo več policijskih patrulj, ki so nudile pomoč poškodovanemu, prav tako je bil na kraju prijet 58-letni osumljenec, ki so mu zaradi suma kaznivega dejanja s poglavja zoper življenje in telo odvzeli prostost.

Kriminalisti opravljajo ogled kraja kaznivega dejanja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja.