Groza, s kakšnimi tovornjaki se prevažajo po slovenskih cestah (FOTO)

Celjski prometni policisti so v soboto izvajali poostren nadzor tovornih vozil in pri tem zaznali dve izstopajoči kršitvi.

Manjkali vijaki za pričvrstitev kesona

Ustavili in kontrolirali so voznika tovornega vozila, slovenskega državljana, ki je prevažal tehnično blago. Na vozilu so poleg drugih tehničnih pomanjkljivosti manjkali trije vijaki za pričvrstitev kesona. Ker tovorno vozilo ni bilo tehnično brezhibno, so ga izločili iz prometa.

Vozniku so izdali plačilni nalog, zoper samostojnega podjetnika pa sledi hitri prekrškovni postopek. Zaradi suma omogočanja dela na črno zoper omenjenega samostojnega podjetnika sledi še predlog drugemu prekrškovnemu organu, saj je bil voznik zaposlen pri drugi pravni osebi.

Vozil s popolnoma uničeno pnevmatiko

Na avtocestnem počivališču Tepanje pa so kontrolirali romunskega voznika tovornega vozila s priklopnikom in ugotovili, da priklopno vozilo ni bilo tehnično brezhibno, saj je bila na tretji osi priklopnega vozila nameščena pnevmatika, ki je bila povsem uničena. Priklopno vozilo so izločili iz prometa.

Romunskemu vozniku so zaradi ugotovljenih kršitev izdali plačilni nalog, prav tako so plačilni nalog izdali tudi pravni osebi, za katero je voznik opravljal prevoz.

FOTO: Pu Celje