Groza na štajerki: voznik avtomobila trčil v cestnega delavca, ta na kraju umrl

Ob 19.24 so policiste obvestili o prometni nesreči s smrtnim izidom na štajerski avtocesti, na odseku Tepanje - Slovenska Bistrica, v smeri Slovenske Bistrice.

Kot kažejo prve ugotovitve, je voznik osebnega avtomobila trčil v delavca na območju del na cesti. Poškodbe moškega so bile tako hude, da je na kraju, kljub pomoči reševalcev, umrl. Trenutno še poteka ogled kraja in ugotavljanje okoliščin prometne nesreče, so navedli na PU Maribor.