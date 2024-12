Hud incident na eni od mariborskih osnovnih šol! Ste slišali, kaj je naredil učitelju in to zaradi tega

V oddaji 24 ur zvečer so poročali o novem incidentu na eni od slovenskih šol. Tako je oče enega od učencev med poukom na eni od mariborskih osnovnih šol odprl vrata razreda, pristopil do učitelja in mu grozil, da ga bo pretepel.

Ker je jedel mandarino

Razlog pa to, da je eden od učencev jedel mandarino. Učitelj ga je opozoril, a vseeno dovolil, da jo poje do konca. A učenec je pojedel še eno in učitelj mu je rekel, da se želi o neprimernem vedenju pogovoriti Z njegovimi starši. Ko so starši izvedeli, kaj se je zgodilo, je oče prišel in menda z učiteljem grobo obračunal in ga celo potisnil ob steno. Šola je nato o napadu obvestila Policijo, ki ga je kaznovala z denarno kaznijo.