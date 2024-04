Groza, kaj so na makadamskem parkirišču pod pokopališčem počeli mladeniči

S PU Koper sporočajo, da so ob 00.01 uri bili s strani občana obveščeni, da je na makadamskem parkirišču pod pokopališčem v Postojni slišati razbijanje stekel, sprožilo se je tudi več alarmov.

»Takoj po prejetem obvestilu so na kraj prijave odšli postojnski policisti, ki so v neposredni bližini prijeli tri mlajše (stare 22, 22 in 23 let) vinjene moške, za katere je bilo v nadaljevanju ugotovljeno, da so na parkirišču poškodovali stekla na 5 osebnih avtomobilih in s tem na vozilih povzročili materialno škodo v višini 5000 evrov,« javnosti sporoča Anita Leskovec z omenjene policijske uprave.

Sledi kazenska ovadba.