Groza, kaj se jim je zgodilo med plezanjem, možakar je imel 'olfa' nož

V nedeljo ob 14.36 uri sta se na PP Sežana zglasila dva državljana Italije in naznanila, da sta pred eno uri skupaj s prijateljicama prišla do naravne plezalne stene na Sedovniku pri Sežani, kjer so pripravili plezalne vrvi za športno plezanje.

»Takrat je do njih pristopil 68-letni moški, doma iz Sežane in jih brez povoda agresivno napadel, pri tem pa je v roki držal "olfa" nož, s katerim je prerezal plezalne vrvi na koščke nato pa z nožem sunkovito zamahoval proti omenjenim plezalcem z razdalje manjše od enega metra. Plezalca sta sunkovito odskočila in se tako izognila poškodbam,« sporočajo iz PU Koper.

Pri tem je eden od plezalcev v silobranu udaril v telo, nakar so uspeli pobegniti na PP Sežana. Nihče od udeležencev v dogodku ni bil telesno poškodovan, zadevo pa obravnavamo kot poskus uboja. Sledi kazenska ovadba.