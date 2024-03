Groza, kaj je v gostilni počel 16-letnik

V petek, 1. marca, so okoli 23. ure so policiste PP Krško poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Krškem, kjer naj bi prišlo do spora in pretepa med mladostniki. Takoj so odšli na kraj in vzpostavili javni red in mir.

16-letnemu kršitelju, ki se tudi po prihodu policistov ni pomiril in je nadaljeval je z žaljenjem in kršenjem javnega reda, so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog in o njegovem ravnanju obvestili starše. Ugotovili so identiteto še treh mladoletnikov, zoper katere bodo na sodišče zaradi kršitev javnega reda in miru podali obdolžilni predlog.

V noči na soboto pa so zaradi kršitve javnega reda in miru v gostinskem lokalu posredovali tudi metliški policisti. 43-letni kršitelj, ki je bil pod vplivom alkohola, je nadlegoval goste lokala, razbil je kozarec in napadel varnostnika. Kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog, še sporočajo s PU Novo mesto.