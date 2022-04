Groza, kaj je mladenič počel lastnima staršema

Policisti so 1. aprila posredovali zaradi nasilja v družini v Sevnici.

Zbrali so obvestila in ugotovili, da 27-letni moški že dalj časa izvaja fizično in psihično nasilje nad staršema, saj ju ustrahuje, žali in spravlja v podrejeni položaj.

Zaščitili so žrtvi in mu izrekli ukrep prepovedi približevanja zaradi suma, da bo ogrozil njuno življenje, osebno varnost in svobodo.

Zaradi nasilništva ga bodo kazensko ovadili.