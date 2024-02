Gorski reševalci iz Kranja: Zaradi zelo slabega vremena sta bila blizu hujšega scenarija … (FOTO)

Iz Gorsko reševalne službe Kranj so sporočili, da so malo čez 7.00 zjutraj prejeli poziv na reševanje dveh obnemoglih planincev v snežnem metežu na Storžiču na višini skoraj 1800 metrov, a zaradi oblakov reševanje s helikopterjem ni bilo mogoče.

Spremljajte vremensko napoved, v gorah vladajo zelo spremenljive in resne razmere!

S terenskima voziloma so se uspeli pripeljati skoraj do višine 1200 metrov, nato pa so nadaljevali peš. S seboj so morali vzeti kar nekaj opreme, saj je bil eden izmed njiju preveč podhlajen za sestop.

Ker je bil teren v strmem snegu, so huje podhlajenega v štafetnem spustu z nosili transportirali do Planinskega doma na Kališču, tam ga je oskrbel zdravnik. Postopoma je huje podhlajeni prišel k sebi in se po zaužiti topli juhi segrel do te mere, da so v močnem deževju lahko sestopili do avtomobila. Drugi planinec nadaljnje oskrbe ni potreboval.

Oba pohodnika sta bila neprimerno oblečena in brez tehnične opreme. Kot so še dodali reševalci, sta bila zaradi zelo slabega vremena blizu veliko hujšega scenarija, tako pa sta jo z veliko sreče odnesla brez posledic.