Gorski reševalci imajo ogromno dela: trikrat so morali reševati

Zadnje dni se je zvrstilo več nesreč v gorah, kjer so reševali gorski reševalci sami ali ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika. V sredo kar tri.

Okoli pol štirih popoldne so gorski policisti pomagali 30-letnemu planincu, ki mu je na poti z Jezerske Kočne proti Češki koči, občina Jezersko, zdrsnilo in se je poškodoval. »Po podatkih, s katerimi razpolagamo, mu je pri prečenju snežišča zdrsnilo in je drsel po snežišču in kopni grapi približno 70 m. Pomoč mu je ponudila ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika. S helikopterjem Slovenske policije je bil prepeljan v zdravstveno ustanovo. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali,« so sporočili s kranjske policijske uprave.

Od Jezerske Kočne proti Češki koči je planincu spodrsnilo. FOTO: Špela Ankele

Nekaj čez 18. uro so gorski policisti pomagali 64-letnemu planincu, državljanu Italije, na poti od Črnega jezera proti planini Viševnik, občina Bohinj. Med hojo mu je zdrsnilo in je padel ter se poškodoval. Tudi njemu je pomagala ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika in ga s helikopterjem Slovenske policije prepeljala v zdravstveno ustanovo.

Po predhodnem reševanju so gorski policisti pomagali tudi petim 22-letnim planincem, državljanom Malezije, ki so hodili od koče pri Jezeru proti Triglavu (občina Bohinj). Na pobočju Belih glav so se izgubili in poti si zaradi snežišča in utrujenosti niso upali nadaljevati. Nihče ni bil poškodovan. Tudi njim je pomagala ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika, s helikopterjem Slovenske policije so jih prepeljali v dolino.

Pet Malezijcev se je izgubilo od koče pri Jezeru proti Triglavu in si poti zaradi snežišča in utrujenosti niso upali nadaljevati.

Policisti ob tem svetujejo, »da pred odhodom v gore skrbno načrtujete svojo pot, ki naj bo primerna vašim psihofizičnim sposobnostim. O njej se prej pozanimajte in sprejemajte ključne odločitve tudi na sami poti, v primeru spremembe vremenskih razmer, bližajočega se mraka, svojega znanja, utrujenosti ali izčrpanosti in ne nazadnje pravilne opremljenosti.«