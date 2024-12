Goljufi prelisičili zaposlene, da so jim na bančni račun v Nemčiji nakazali 200.000 evrov

Celjski kriminalisti so bili sredi novembra obveščeni o goljufiji, s katero je nekdo oškodoval podjetje iz okolice Celja, in sicer za kar 200.000 evrov. Hitro so ukrepali in večino denarja, ki jo je nekdo nepooblaščeno prenakazal s tekočega računa podjetja na račun v Nemčiji, našli ter preprečili, da bi ga goljufi tudi zapravili.

»Omenjeno kaznivo dejanje je bilo kot večina tovrstnih kaznivih dejanj storjeno s tako imenovano spletno prevaro, ko neznani storilci, ki se predstavljajo kot podporna služba poslovne banke, odgovornim osebam podjetij pod pretvezo posodabljanja ali vzdrževanja spletne banke, posredujejo elektronska sporočila z lažno vsebino in zlonamerno spletno povezavo,« je pojasnila tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Celje Milena Trbulin in dodala: »S tem storilci zavedejo zaposlenega, da vstopi na lažno spletno stran banke, kamor vnese identifikacijske podatke in geslo z namenom, da vstopi v spletno banko. S tem dejanjem storilcem omogoči dostop do spletne banke, pri čemer ti iz bančnega računa družbe ukradejo razpoložljiv denar ter ga nakažejo na bančne račune v tujino.«

Podatkov ne pošiljajte nikomur

Policisti zato občane in tudi podjetnike ponovno opozarjajo, da slovenske banke komitentov ne kličejo po telefonu, poleg tega od komitentov v zvezi z namestitvijo spletnih bank ne zahtevajo kakršnih koli podatkov ali gesel. Omenjenih podatkov prav tako nikoli ne pridobivajo preko povezav, ki bi jih pošiljali v sms ali elektronskih sporočilih.

V primeru, da takšno ali podobno sporočilo prejmete, ne odpirajte nobenih povezav, še manj ljudem pošiljajte kakršne koli osebne informacije, še najmanj gesla, davčne številke, številke računov in podobno.