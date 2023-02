Niti vrhovni sodniki 36-letnega Štajerca Jana Korošca, ki je v Ljubljani 8. marca 2019 dvajset minut pred eno zjutraj pijan in zadrogiran ubil pešca, niso rešili zapora. Ker je kriv smrti 64-letnega Milana Đukića in 53-letnega Mića Jožića, bo sedel sedem let in osem mesecev. Čeprav je dejanje storil v stanju neprištevnosti. Na sojenju Korošcu se je sicer vse bolj ali manj vrtelo okrog vprašanja, v kakšnem stanju je storil dejanje in kako je do tega prišlo. »V dani situaciji si je, kot je utemeljeno in prepričljivo poudarilo že sodišče prve stopnje, obtoženec neprištevnost povzročil z ...