Gasilci imajo polne roke dela: en požar pogasijo, pa že vznikne drugje

Praktično po vsej državi je razglašena velika požarna ogroženost v naravnem okolju. Da lahko že malenkost zaneti požar, pa priča poročanje uprave za zaščito in reševanje poroča, kjer navajajo številne požare po državi.

Danes ob 0.12 sta na Rožniku v Ljubljani gorela podrast in kup odpadnih vej. Požar na površini okoli 5000 kvadratnih metrov so pogasili gasilci GB Ljubljana, PGD Vič in Zgornja Šiška.

V torek okoli 21. ure je v naselju Lokve, občina Črnomelj, gorelo v gozdu. Požar, ki je zajel suho travo, podrast in ostanke vejevja na površini okoli pet kvadratnih metrov, so pogasili gasilci PGD Črnomelj. Praktično sočasno je gorelo v naravi v naselju Šikole, občina Kidričevo. Požar na površini okoli sto kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Šikole. Okoli devete ure zvečer so o gorečem podrastju in suhi travi javljali tudi v naselju Ivanjkovci, občina Ormož. Požar na površini okoli dvajset kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Ivanjkovci.

Okoli 20. ure so na brežini ob železniški progi v Šmihelu v Novem mestu goreli suha trava, podrast in grmičevje. Požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel. Malo pred tem je zagorelo blizu naselja Hrušica (Občina Ilirska Bistrica), okoli 19. ure ob Poti Roberta Blinca v Ljubljani, v naselju Velesovo (Občina Cerknica), v bližini poligona Kinološkega društva na Brdu v Ljubljani, v naselju Trčova v občini Maribor ...