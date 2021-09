Gasilci čuvali tudi psa iz razbitega avtomobila

V trčenju so bile poškodovane tri osebe. FOTO: Pgd Murska Sobota

Danes, ob 9.32 uri dopoldan, sta na cesti Murska Sobota – Noršinci, v občini Murska Sobota, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Murska Sobota so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, usmerjali promet do prihoda policije, čuvali psa od enega od ponesrečencev, očistili kraj nesreče in nudili pomoč reševalcem Nujne medicinske pomoči ZD Murska Sobota, ki so oskrbeli v nesreči tri poškodovane osebe.