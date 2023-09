Filmski obračun na območju Brežic: zapeljal pred avto in ga napadel z nožem

V torek popoldne so policisti zaradi suma povzročitve lahke telesne poškodbe pridržali 44-letnika iz okolice Brežic, ki naj bi z avtom prekrižal pot vozilu, v katerem se je peljal 35-letnik. Najprej naj bi z nožem poškodoval osebni avtomobil, nato pa še nekajkrat zabodel 35-letnika, ki je sedel na sopotnikovem sedežu, so sporočili s PU Novo mesto.

35-letnik se je neuspešno branil s solzivcem. Prve ugotovitve policistov kažejo, da naj bi imela osumljenec in oškodovanec stare zamere in dolžniško-upniško razmerje, zato je 44-letnik »od besed prešel k dejanjem,« so zapisali na Policijski upravi (PU) Novo mesto.

44-letnika so pridržali, lažje poškodovanega 35-letnika pa so oskrbeli v bolnišnici, so še sporočili.