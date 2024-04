Eritrejec še vedno odločno zavrača, da bi jo zabodel on

Na kazenskem oddelku okrožnega sodišča se je v ciljno ravnino prevesilo sojenje Cocoju Filipu Faragali, ki ga tožilstvo preganja zaradi poskusa uboja Maje G; ta je preživela le zaradi hitre zdravniške pomoči. Eritrejec zdaj priznava vsaj to, da je bil 15. novembra 2022 ob 17.35 v Plečnikovem podhodu pred dnevnim centrom za brezdomce, vendar pa še naprej odločno zavrača, da bi tam Majo zabodel on. »Ničesar nisem storil. Bil sem blizu kraja, zato so me prijeli,« je povedal sodnici Katarini Gabrijel-Muhič.

Zaradi pomanjkanja pravosodnih policistov ga tokrat iz pripora niso privedli na sodnijo, zato je bil na zvezi prek videokonference. Oblečen je bil v bundo, na glavi je imel čepico.

Na nadaljevanju procesa je pričala policistka PP Ljubljana Center Vanja V., ki se je tistega dne skupaj s partnerjem odzvala na nujno intervencijo. Kot je dejala, sta se podala na lov za moškim, ki so ga opisali kot visokega in temnopoltega, po dopolnitvi prijave pa so dobili tudi ime osumljenca. Šlo je ravno za Faragalo.

Ko sta s sodelavcem opravila pregled širše okolice kraja poskusa uboja, sta se odpravila proti Maximarketu, takrat pa jima je nasproti prišel Faragala. Ker sta ga prepoznala, sta ga zaustavila in opravila varnostni pregled. Po njenem pripovedovanju je ta imel pri sebi veliko kosov oblačil in predmetov, med drugim sta mu zasegla preklopni nož rdeče barve.

Eritrejec je stari znanec slovenskih zatožnih klopi. FOTO: Aleksander Brudar

»Ne vem, v čem je razlika med mojim nožem in drugimi na kraju dejanja,« je odvrnil Faragala in dodal, da je imel pri sebi podobne predmete, kot jih imajo običajno brezdomci. Vprašal se je še, zakaj se je policija osredotočila prav nanj, saj je bilo tam v času poskusa uboja veliko ljudi.

V Eritrejo ga ne moremo izgnati.

Na predlog obrambe je sodišče zaslišalo izvedenca Nacionalnega forenzičnega laboratorija Mihaela Mustra. Ta je povedal, da so na vzorcu rezila noža, ki ga je policija zasegla Faragali, našli biološke sledi, najverjetneje krvi oškodovanke.

Eritrejski migrant je torej doslej trdil, da je bil v času poskusa uboja na britanskem veleposlaništvu, ki naj bi imelo sedež v bližnji stavbi TR3. Tam naj bi želel urediti prošnjo za mednarodni azil, a mu je varnostnik povedal, da na veleposlaništvu ni več nikogar. Prav tako mu je povedal, da veleposlaništvo nima več sedeža v stavbi TR3.

Sodišče je zato pregledalo več posnetkov kamer v bližini kraja poskusa uboja. Med drugim so si ogledali posnetek kamere iz avle stavbe TR3. S posnetka je razvidno, da je Faragala okrog 18. ure usodnega dne vstopil v avlo omenjene stavbe in se pogovarjal s tamkajšnjim varnostnikom. Nekaj minut zatem je iz stavbe odšel. Za tožilstvo pa je ključni dokaz posnetek iz ljubljanskega bara Parlament Pub, iz katerega je razvidno, da je Faragala okrog 17.30 odšel iz smeri Šubičeve ceste proti Plečnikovemu podhodu. Pred seboj je porival voziček z oblekami, s posnetka pa je razvidno tudi, da se skupaj z vozičkom spušča proti podhodu.

Faragala je bil v Sloveniji že večkrat obsojen na zaporno kazen, med drugim zaradi ropa, dvakrat zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe ter zaradi izrečene grožnje. Po zakonu o tujcih pa ga iz Slovenije ne moremo izgnati v izvorno državo, saj je ta že desetletja ujetnica vojaške diktature.