Ob 17.03 je v Murski Soboti na Stari ulici prišlo do manjše eksplozije v kuhinji stanovanja, zaradi uhajanja plina. Nihče ni bil poškodovan, je pa nastala materialna škoda na inventarju v kuhinji. Posredovali so gasilci PGD Murska Sobota, ki so odklopili plinsko jeklenko, pregledali prostore in prezračili stanovanje, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

