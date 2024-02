Dvakrat ujet na radar! Prvič vozil s hitrostjo 182 km/h, drugič je bila ta še višja (FOTO)

Gorenjski prometniki so v nedelljo okoli 12.40 z laserskim merilnikom hitrosti izmerili hitrost voznika avtomobila, ki je po gorenjski avtocesti vozil v smeri Karavank s hitrostjo 182 km/h, kjer je omejitev 110 km/h.

Okoli 15. ure so hitrost merili z istega mesta, vendar v smeri proti Ljubljani in izmerili hitrost voznika istega avtomobila, ki pa je bila sedaj še višja, in to kar 186 km/h.

V smeri proti Ljubljani pa kar 186 km/h. FOTO: Pu Kranj

Policisti zoper voznika vodijo prekrškovni postopek. Kazen za tovrstni prekršek je 1.200 evrov in 9 kazenskih točk. Tako si je voznik prislužil kazen v znesku 2.400 evrov in 18 kazenskih točk.

Preventiva

Policijska uprava Kranj opozarja: »Pomembno je, da vsi udeleženci v prometu upoštevajo omejitve hitrosti, saj sta neprilagojena hitrost in prekratka varnostna razdalja, še vedno ena izmed glavnih vzrokov za nastanek prometnih nesreč, pogosto tudi s hudimi posledicami. Želimo si, da bi se vsak posameznik zavedal svojih ravnanj v cestnem prometu in upošteval prometne predpise.

Vozite odgovorno, strpno in varno, le tako boste pripomogli k zmanjšanju števila prometnih nesreč, ki v primeru, da se zgodijo na avtocestah, lahko povzročijo zelo hude posledice in še dodatne zastoje. Za volan sedite trezni in z opravljenim vozniškim dovoljenjem tiste kategorije, v katero spada vozilo, ki ga vozite. Motorna vozila morajo biti registrirana.

Vsak posameznik naj v prometu sprejema odgovorne odločitve. Z odgovornim pristopom vsakega posameznika bi bili vsi udeleženci v prometu zagotovo varnejši in vsak bi lahko dosegel svoj načrtovani cilj. Prometnih nesreč bi bilo s tem veliko manj.«