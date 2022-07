Moška razgrajala na terasi gostinskega lokala, zaslišali so se tudi streli

Policisti celjske policijske uprave so v torek dopoldne prejeli prijavo, da se na terasi enega od gostinskih lokalov ob Šmartinskem jezeru moška nedostojno vedeta in kršita javni red in mir ter da je eden od njiju med kršitvijo s pištolo ustrelil v zrak. Kršitelja sta v času prijave kraj zapustila. S kraja ju je odpeljal voznik osebnega avtomobila.

Vozilo so kmalu po obvestilu ustavili v bližini. Moškemu (22), ki so ga v preteklosti že večkrat obravnavali zaradi kaznivih dejanj, kršitev javnega reda in miru ter cestnoprometnih prekrškov, so zasegli plašilno pištolo z naboji. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti ga bodo kazensko ovadili. Za voznika, ki je bil na hitrem testu pozitiven na prepovedane droge, bodo podali obdolžilni predlog.