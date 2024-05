Drzne tatvine v okolici Ljubljane: dejal je, da mu je zmanjkalo goriva, nato pa šok

Policisti Policijske uprave (PU) Ljubljana so v petek in soboto obravnavali dva primera drznih tatvin v stanovanjskih hišah, in sicer na Viru pri Domžalah in v Logatcu. Kot so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, je tovrstnih tatvin vse več; storilci jih izvršijo na zelo prefinjen in pretkan način, žrtve pa so večinoma starejše osebe.

Ljubljanski policisti so bili v petek dopoldne obveščeni o drzni tatvini na Viru pri Domžalah. Kot so ugotovili, je neznanec pristopil do oškodovanca oz. njegove hiše in ga z izgovorom, da mu je zmanjkalo goriva v vozilu, prepričal, da ga je spustil v svoj dom. Storilec je v tem času oškodovancu odtujil denarnico, nato pa odšel s kraja. Storilec je star med 25 in 30 let, visok okoli 180 centimetrov, oblečen pa je bil v temnejša športna oblačila z barvnimi vzorci.

V soboto dopoldne so na PU Ljubljana prejeli še prijavo drzne tatvine v Logatcu, kjer je neznanec vstopil v hišo oškodovanke, ko se je ta zadrževala pred objektom, in ji iz notranjosti odtujil nakit, nato pa se je s kraja odpeljal s svetlejšim avtomobilom.

Policija v obeh primerih nadaljuje zbiranje obvestil za izsleditev storilcev in bo o vseh okoliščinah obveščala pristojno državno tožilstvo.

Drzne tatvine izvršujejo na prefinjen in pretkan način

»Na PU Ljubljana opažamo pojav drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvršujejo na zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni,« so danes opozorili ljubljanski policisti.

Kot so pojasnili, storilci žrtev zamotijo s pogovorom, da so denimo serviserji, da so prišli odkupit staro železo, da prihajajo iz elektro službe in si ogledujejo teren, kje bi postavili nove daljnovode, da bodo opravljali sanacijo odtokov in podobno. Žrtve tako zvabijo iz ali od hiše, da je nimajo več pod nadzorom. Njihovo odsotnost izkoristijo sostorilci, ki v času pogovora vstopijo v hišo, pregledajo notranjost, v večini primerov pa odtujijo denar in nakit. Ti nato zapustijo hišo, tisti, ki zamotijo žrtve, pa se vljudno poslovijo in zapustijo kraj. Največkrat se do hiše pripeljejo z vozilom in tako kraj tudi zapustijo.

Policija zato vsem svetuje, da imajo osebe, ki so do njihovih domov prišle nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v notranje prostore. Vedno, ko zapustijo hišo, naj jo zaklenejo, ključ pa vzamejo s seboj, četudi stopijo samo za vogal, pozorni naj bodo tudi na videz oseb (oblačila, govor, posebnosti) in njihovo vozilo (znamko, barvo, tip in registrsko številko), pozivajo policisti in dodajajo, naj v primeru, da so žrtve kaznivega dejanja, takoj obvestijo policijo na številko 113 ali najbližjo policijsko postajo.