Državo okradli za pol milijona evrov

Novomeški kriminalisti so na krško okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper osmerico, pet državljanov Slovenije in tri državljane Hrvaške, zaradi suma več kaznivih dejanj davčne zatajitve ter ponareditve ali uničenja poslovnih listin. Protipravno naj bi pridobili okoli 470.000 evrov.

Med kriminalistično preiskavo so ugotovili, da naj bi osumljeni kot direktorji, lastniki oziroma osebe, ki so dejansko upravljale več posameznih podjetij, med letoma 2017 in 2019 na podlagi različnih fiktivnih listin, ki so jih knjižili v svoje poslovne knjige, prikazovali nabave ter prodajo blaga tako v Sloveniji kot na Hrvaškem, pri tem pa naj bi se izognili plačilu predpisanih obveznosti pravnih oseb.

»S tem so preslepili finančni urad, pristojni organ za odmero in nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem teh obveznosti,« poudarjajo na novomeški policijski upravi in dodajajo, da so osumljenci na tak način pridobili protipravno premoženjsko korist v višini okoli 470.000 evrov.

»Rezultat uspešne preiskave je bilo sodelovanje z novomeškim finančnim uradom, ki je v vpletenih družbah predhodno opravil davčne inšpekcijske preglede in podal ustrezna naznanila policiji,« še dodajajo. Predkazenski postopek je usmerjalo okrožno državno tožilstvo v Krškem.