Država toži naročnika heroina

Kje je 44-letni Aleksander Vettorazzi? Na to vprašanje ne zna odgovoriti niti odvetnik Luka Skvarča, ki ga začasno zastopa na pravdanju na ljubljanskem okrožnem sodišču. Domnevni naročnik 302 kilogramov heroina, ki so ga leta 2018 zasegli v koprskem pristanišču, se je junija 2021, ko ga je koprsko okrožno sodišče izpustilo iz pripora, vdrl v zemljo. »Z njim ni bilo mogoče vzpostaviti stika,« je ljubljanski sodnici Jelki Podgoršek pojasnil Skvarča. Da ga je nemogoče dobiti, je dodal tudi specializiran državni tožilec Luka Grasselli.

Slednji je v imenu države Vettorazzija spravil na sodišče na podlagi Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Zopni). V tožbi zatrjuje, da je terjatev Vettorazzija do dolžnice, grosupeljske družbe Emar, upravljanje nepremičnin, iz februarja 2018 v znesku glavnice 200.000 evrov s pogodbenimi obrestmi v višini dobrih 19 tisočakov ter zakonskimi zamudnimi obrestmi od februarja 2019 premoženje nezakonitega izvora. Tožilstvo je prepričano, da izvira iz trgovine z mamili, zato mu ga želi odvzeti. Sodišče je že konec decembra 2021 izdalo sklep o začasnem zavarovanju premoženja, in sicer je Vettorazziju prepovedalo zahtevati terjatev in omenjeni grosupeljski družbi prepovedalo izplačilo oziroma razpolaganje s to terjatvijo, izhaja iz oklica tožbe.

Lepilo za ploščice, obogateno s heroinom. FOTO: Furs

Tožbeni zahtevek je tako težak 219.309 evrov, kar je dobrih štirikrat manj od v tožbi navedenega nesorazmerja med njegovimi dohodki in spremembo premoženja, to je 934.910 evrov. Tožilec je sodnici v zvezi s tem pojasnil, »da je v tožbi zajeto samo tisto, s čimer toženec še razpolaga, to je terjatev na podlagi izvršljivega notarskega zapisa, ne pa tudi preostali presežek premoženja«. Podgorškova je na koncu le še sporočila, da je zadeva zrela za presojo. Stranke bodo tako odločitev sodišča prejele po pošti.

April 2018 - heroin s tovorom na ladji pripluje v Luko Koper. December 2019 - Vettorazzi na predobravnavnem naroku zanika krivdo. September 2020 - na koprskem okrožnem sodišču se začne sojenje. Junij 2021- koprsko sodišče Vettorazzija izpusti iz pripora.

Rekordni zaseg

Zaradi domnevnega tihotapljenja 302,3 kilograma heroina, katerega zaseg v Luki Koper je tedaj veljal za največji zaseg heroina pri nas, so se poleg Vettorazzija, ki je v Slovenijo prišel kot sirski migrant Ahmed Elsayed, pri nas pa je ustanovil podjetje za prodajo keramike in sanitarne opreme Sarai, na sodišču znašli še Enis Kočan, Aris Alibašić in Gregor Setnikar. Ker jim koprsko sodišče v dveh letih po vložitvi obtožnice ni uspelo izreči sodbe, so bili drug za drugim izpuščeni iz pripora. Vse do danes pa še ni sodnega epiloga.

Uslužbenci Fursa so tovor iz Irana vzeli pod drobnogled. FOTO: PU Koper

V koprskem pristanišču so 25. aprila 2018 mamilo zasegli med pošiljko lepila za keramiko. Iz Irana je priplula na turški ladji, v 25 vrečah pa so cariniki in koprski policisti našli zelo čist heroin. Če bi ga prodajali na gram, bi bil posel vreden kar 63 milijonov evrov. Naročnik heroina oziroma vodja združbe je po prepričanju tožilstva Vettorazzi, ki da je v Teheranu naročil 20 ton lepila za keramiko, spravljenega v 800 vreč, za svoje lavriško podjetje Sarai.

Koprski kriminalisti so drogo zasegli, vrečam z lepilom pa sledili do Lavrice, kamor so se po heroin, tako tožilstvo, pripeljali Kočan, Alibašić in Setnikar. Če bo četverici med kazenskim postopkom dokazana krivda, jim grozi do 15 let zapora.