Država izdala opozorilo: če boste kurili, vas lahko doleti kazen

Uprava za zaščito in reševanje je v ponedeljek po vsej državi (izjema so območja s snežno odejo) razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Od danes je tako poleg požiganja in odmetavanja gorečih ter drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi izvajanje aktivnosti, ki predstavljajo požarno nevarnost.

V naravnem okolju je prepovedano kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, zunaj pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar (tudi ognjemete).

Zagorelo na Rožniku

V ponedeljek je na Rožniku v gozdu zagorelo. Policisti PU Ljubljana so bili o požaru obveščeni okoli 13.30. Ugotovljeno je bilo, da je iz doslej še neznanega razloga zagorela podrast. Gasilci so požar pogasili. Zagorelo je območje v velikosti enega hektarja, materialna škoda na drugih predmetih ali objektih pa ni nastala. Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem vzroka požara.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

Kurjenje v naravnem okolju prepovedano

V Sloveniji je razglašena velika požarna ogroženost, zato policija vse opozarja, da je kurjenje v naravnem okolju prepovedano. Že nedolžna iskra lahko v naravi hitro zaneti požar velikih razsežnosti. Na to vplivajo predvsem vrsta vegetacije, hitrost in smer vetra, razgibanost terena in temperatura ter vlažnost zraka. Včasih se požar lahko širi zelo hitro, s hitrostjo več kot 100 km/h.

Zaradi suhe zime prihaja po vsej državi do številnih manjših požarov trave, grmičevja in podrasti v gozdu, pa tudi do prvih večjih požarov. Padavin sicer po napovedih vremenoslovcev ni pričakovati vsaj do konca naslednjega tedna,

Kaj storimo, ko v naravi zagori?

Ostanemo mirni. Če nismo v nevarnosti, poskušamo omejiti oziroma pogasiti požar z razpoložljivimi sredstvi (voda, zemlja, pesek, lopata, grablje, odeja ipd.). Če požara ne moremo pogasiti sami, se čim prej umaknemo na varno. O požaru takoj obvestimo center za obveščanje oziroma gasilce na številko 112, pričakamo gasilce in jih usmerimo h kraju nesreče. Ob klicu povemo, kdo kliče, kje gori, kaj gori, kdaj se je začel požar, kakšen je obseg požara, kakšna pomoč je potrebna ali so ogroženi ljudje in živali.