Družina Bodlaj rešila samo avtomobilske ključe in denarnico (FOTO)

»Med spanjem sem slišal pokanje strešne kritine. Zbudil sem mamo in poklical gasilce. Ura je bila 4 in 20 minut. Rešiti nisva mogla ničesar, razen avtomobilskih ključev in denarnice. Gasilci so prišli zelo hitro,« je Tim Bodlaj opisal, kako je ogenj popolnoma uničil dom, v katerem je do sredine minulega tedna živel s starši Janjo in Mirjanom.Ko sta se Tim in Janja zbudila, ogenj še ni švigal skozi ostrešje. »A že ko sva šla iz hiše, se je požar razvil,« se spominja Janja. Družina je izgubila vse, saj so od doma ostale le gole stene – zgornje nadstropje, kjer so živeli, je popolnoma uničeno, v spodnjem pa so tudi gole ...