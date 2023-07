Drevo padlo na vozeče osebno vozilo

Včeraj ob 20.52 je na cesti Bič—Žužemberk pri naselju Reber, občina Žužemberk, padlo drevo na vozeče osebno vozilo. Gasilci PGD Žužemberk so drevo odmaknili in pomagali lastniku vozila pri pritrditvi tovora nazaj na streho vozila. Usmerjali so promet in pomagali policistom na kraju dogodka, piše Uprava RS za zaščito in reševanje.