Dramatično dogajanje ob Savi: junaška policista sta rešila žensko in njenega psa

Iz policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so ponosni na pripadnika policijske postaje Ljubljana Bežigrad, ki sta v petek zvečer rešila občanko in njenega psa.

Policiste so zvečer obvestili, da nekdo ob Savi v Črnučah kliče na pomoč. Operativno komunikacijski center PU Ljubljana je takoj na kraj poslal patrulje, ki so bile v bližini.

»Bežigrajska policista sta prva prispela na kraj in ugotovila, da je občanki na sprehodu s psom spodrsnilo in je padla v reko, od koder se ni mogla rešiti. Brez oklevanja sta se podala v reko in jo uspela izvleči. Zanjo so poskrbeli reševalci, policista pa sta iz reke potegnila še njenega psa in ga predala družinskim članom,« so sporočili in dodali: »Naša junaka smo komaj ujeli v objektiv potem, ko sta se hitro preoblekla in odšla na naslednjo intervencijo«.