Drama v Tržiču: eksplodirala plinska kartuša, ena oseba poškodovana

V petek ob 18.37 je na ulici Pot na pilarno v Tržiču v stanovanjskem objektu eksplodirala plinska kartuša.

Gasilci PGD Bistrica pri Tržiču, Križe in Tržič so pregledali prostor s termovizijsko kamero, požarno zavarovali kraj dogodka in oskrbeli poškodovano osebo do prihoda reševalcev NMP Tržič, so poročali na Upravi za zaščito in reševanje.