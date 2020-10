Drama v Piranu: zabolelo ga je v stegnu, ko je ugotovil, da so ga ustrelili

Policiste so v ponedeljek ob 21.54 obvestili, da je v Piranu na Tartinijevem trgu nekdo streljal z zračno puško.



Ob zbiranju obvestil so ugotovili, da je 39-letni Koprčan z zračno puško zadel v nogo 38-letnega Koprčana.



Moški (38) se je vozil z električnim skirojem, ko je nenadoma začutil udarec in bolečino v stegnu, ki se je razširila v hrbet. Trenutek pozneje je zaslišal še strel iz zračne puške. Opazil je skupino oseb, med katerimi je bil tudi 39-letnik z zračno puško v roki.



Osumljenega so policisti izsledili in mu zasegli dve zračni puški.



Nadaljujejo zbiranje informacij. Osumljenca bodo kazensko ovadili.