Drama v Novem mestu: ženska pred nasilnim 18-letnim sinom zbežala iz hiše

Novomeški policisti so v sredo v popoldanskih urah posredovali zaradi nasilja v družini v Novem mestu, poroča tamkajšnja policijska uprava.

Zbrali so obvestila in ugotovili, da je 18-letni moški žalil svojo mamo, jo poniževal in vzbujal občutek prestrašenosti. Žrtev je iz strahu zapustila bivališče.

Policisti so jo zaščitili in nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja. O tem so obvestili preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa.