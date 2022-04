Drama v Kopru: za parkirni prostor se je boril z mačeto

V torek dopoldne sta se v Kopru moška sprla zaradi parkirnega prostora, poroča tamkajšnja policijska uprava.

Eden od njiju, star 67 let, je odšel do svojega vozila in iz njega vzel mačeto ter se vrnil in se namenil proti 26-letnemu prijavitelju ter mu grozil. Ta se je s kraja umaknil in poklical policijo.

Dogodek policisti obravnavajo kot sum kaznivega dejanja grožnje, napad z nevarnim predmetom in poškodovanje tuje stvari. Poškodovano je bilo namreč vzvratno ogledalo.