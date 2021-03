Drama pri Ajdovščini: pod zemljo ujeta dva jamarja (FOTO)

Nedeljsko popoldne je zaznamovala jamarska nesreča v bližini naselja Planina pri Ajdovščini. Zaradi razmočenega terena je zdrsela velika skala in zaprla vhod v podzemno jamo. V njej sta raziskovala dva jamarja, ki sta tako ostala ujeta v jami, je za STA povedal predsednik Jamarske zveze Slovenije. Nobeden od njiju ni poškodovan.Ujeta jamarja sta imela na srečo s seboj prenosni telefon, pri vhodu pa tudi signal, da sta lahko poklicala na pomoč.Na pomoč so jima prihiteli domači jamarji, med katerimi so tudi trije jamarski reševalci, ter dva pripadnika občinskega štaba Civilne zaščite Ajdovščina. Skupno je trenutno na terenu sedem oseb, je še povedal Benko.Ker je vhod v podzemno jamo, ki zaradi raziskovanja niti še nima imena, na precej težko dostopnem terenu, poteka reševanje s pomočjo vitla. Tako bodo poskusili premakniti skalo, da bo vhod dovolj širok in prehoden, kar bi omogočilo izhod ujetima jamarjema.