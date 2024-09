O tem videu govori vsa Slovenija: Na veselici namerno povozil mamico (VIDEO)

»Moja mama je mrtva.« Tako je v soboto pozno zvečer otrok ene od Zlatoličank v joku le nemočno zrl proti avtomobilu, ki je zapeljal proti njej. Po ogledu 22 sekund dolgega posnetka, ki smo ga včeraj pridobili v uredništvo in ki si ga lahko ogledate nižje na tej strani, se priče dogodka težko znebijo občutka, da voznik beemvejevega terenca X6 tega ni storil namerno.

Dogajalo se je na parkirišču po zaključni veselici ob 50-letnici Športnega društva Loka Rošnja. Ženska, ki je pristala pod vozilom, včeraj za Novice vsega skupaj ni želela posebej komentirati: »Zaenkrat ne želim dati nobene izjave glede dogodka, saj sem še vedno v šoku. Povem lahko le, da sem še vedno povsem psihično uničena, saj bi lahko umrla.«

Oglejte si video posnetek dogajanja

Po pripovedovanju prič naj bi voznik omenjenega beemveja, po naših zanesljivih podatkih gre za Jerneja Žirovnika, podpredsednika Športnega društva Zlatoličje, že na sami veselici žalil oškodovanko in njenega otroka. Glavnina dogajanja se je sicer odvijala pozneje na parkirišču. Oškodovankin partner naj bi od Žirovnika zahteval, da naj mu pove, zakaj ju je žalil. In mu hkrati govoril tudi »bolj krepke besede«.

Ženska je kot po čudežu utrpela le lahke poškodbe.

Preostali prisotni so ga začeli umirjati, nakar naj bi se Žirovnik, tako ena od prič, z avtom, v katerem sta bila tudi dva njegova mladoletna otroka, »zakadil« proti njim. Pri čemer je najprej »ruknil« partnerja, nato še njegovo življenjsko sopotnico. Ta pa je padla. »Ustavi se,« naj bi tamkajšnji prisotni tolkli po njegovem avtomobilu, ki je, kot kaže posnetek, nato dvakrat zapeljal čez njo. Vse kaže, da namerno.

Ni mu bil izdan plačilni nalog

Ženska je kot po čudežu utrpela le lahke telesne poškodbe. »Po prvih zbranih informacijah je voznik osebnega avtomobila pri speljevanju s travnatega parkirnega prostora, ki je bil urejen ob javni prireditvi, trčil v žensko in ta se je pri tem poškodovala. V zvezi s tem dodajamo, da smo seznanjeni z videoposnetkom, pojasnjujemo pa, da moškemu plačilni nalog ni bil izdan, saj je bil pri nadaljnjem zbiranju obvestil zaznan razlog za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, in v zvezi s tem nadaljujemo zbiranje obvestil,« so včeraj za Novice povedali na PU Maribor in nekako pomirili javnost zaradi prvih medijskih poročil, da naj bi šlo le za prekršek.

FOTO: Osebni arhiv

Na PU Maribor so dodali, da je na kraju samem po omenjenem dogodku prišlo do spora oziroma fizičnega obračuna med več osebami, pri čemer so policisti obravnavali kršitev določil zakona o varstvu javnega reda in miru ter bodo dvema moškima izdali plačilni nalog. »Oškodovanka je bila odpeljana v bolnišnico. Ugotovljeno je bilo še, da je voznik osebnega avtomobila vozil pod vplivom alkohola. Preizkus alkoholiziranosti je bil odrejen še med ogledom kraja dogodka.« V krvi je imel skoraj promil alkohola.

Prisega na otroka

Žirovnik je v odzivu za Novice povedal, da se je oškodovanka že na veselici do njega in še dveh prisotnih neprimerno vedla. »Kje pa imaš svojo elito?« naj bi mu zabrusila. Odgovoril ji je, naj najprej pogleda sebe in naj »v red spravi« svojega sina. Z družino se je nato hotel odpraviti domov. In na parkirišču naletel na oškodovankinega partnerja. »Porival me je. Hotel me je udariti. In jaz sem ga nazaj ruknil,« se je spominjal in dodal, da je nato priletel še en moški in ga porinil stran. Šel je v avtomobil, in ko je speljal, se je ženska »spotaknila in padla pred avto«.

Glede na to, da ima terenca, ki je v primerjavi z drugimi vozili višji, tega takrat ni opazil. Je pa slišal kričanje prisotnih, da je ženska pod vozilom. »Nisem je namerno povozil. Prisežem na otroka,« je zatrdil. Nakar je ustavil avto, iz njega pa je izstopila njegova žena, da bi pomagala oškodovanki. Izstopiti je želel še sam, a sta ga oškodovankin partner in sosed napadla: »Ni res, kar govorijo, da sem jo želel ubiti. Če bi, potem bi me pridržali na policijski postaji.«