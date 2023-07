Drama na taborjenju zaradi neurja, 65 otrok komaj izvlekli (FOTO)

Neurje je v zgodnjih jutranjih urah zajelo tudi območje zgornjega Posočja. V planinskem taboru v Čezsoči je poškodovalo šotorišča, udeležence tabora pa so gasilci prepeljali v gasilski dom Bovec. Tudi iz Zatolmina so v gasilski dom preselili otroke, ki tam taborijo.

Prepeljali so jih v gasilski dom

Po doslej zbranih podatkih je neurje največ škode povzročilo na Bovškem, vendar v nobenem primeru ekipe na terenu ne poročajo o poškodovanih osebah ali večji premoženjski škodi. Po besedah poveljnika civilne zaščite Bovec Edija Melinca v taboru v Čezsoči, šlo naj bi za skavtski tabor, k sreči ni bilo poškodovanih, v bližini je namreč neurje podrlo nekaj dreves.

Kot je dodal, je bila njihova prioriteta rešiti otroke, ki so taborili na prostem: »Ob 2.20 je bila intervencija, da smo rešili otroke iz tabora v Čezsoči. Gasilci so organizirali prevoz mokrih otrok brez opreme. Komaj smo jih izvlekli ven, tabor je bil popolnoma uničen sreča v nesreči je, da so bili vsi nepoškodovani. Skupno smo rešili 65 mladih, od tega 20 do 5. razreda osnovne šole.« Otroci prihajajo iz Celja in Žalca oziroma okolice, prepeljali pa so jih v Gasilski dom Bovec.

Še eno reševanje otrok

Podobno kot v Čezsoči so otroke iz tabora reševali tudi v Zatolminu, kjer so taborili otroci iz Sežane in Ankarana. Kot je povedal namestnik poveljnika Civilne zaščite občine Tolmin Igor Biščanin, je okoli 2.40 prišel prvi poziv, da je v taboru v Zatolminu 44 tabornikom neurje podrlo šotorišče in potrebujejo pomoč. Gasilci iz Tolmina so premražene in premočene otroke prepeljali v gasilski dom Tolmin, ponudili so jim topla oblačila, odeje, priskrbeli so jim tople napitke in zjutraj hrano.

»Preko dneva so nato gasilci odpravljali posledice poloma šotorišča, šotore in drugo opremo spravljajo in jo bodo transportirali v logistični center v Ajdovščino, kjer jo bodo prevzeli lastniki,« je dodal Biščanin. Tabor so po neurju prekinili. Večina otrok je starih od 12 do 16 let, danes pa bodo predvidoma odšli domov.

Neurje je presenetilo tudi tabor na prostem v občini Kobarid, je povedal poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Kobarid Mitja Hrast. Gasilci so taboreče ob treh zjutraj obiskali na lokaciji Pod skalco, vendar tam na željo udeleženih niso posredovali. Nek