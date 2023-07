Arso: nad Slovenijo se je organiziral nevihtni sistem, spremljajo ga močan veter, nalivi in toča

»Po podatkih Agencije RS za okolje se je nad osrednjim delom države organiziral nevihtni sistem, ki potuje z jugozahodnim vetrom. Spremljajo ga močan veter, nalivi in toča. Močnejša neurja bodo nastajala tudi v prihodnjih urah, zvečer se bo ozračje umirjalo,« opozarja Agencija za okolje (Arso).

Ob nevihti v severovzhodni Sloveniji je na postaji Rogla v zadnje pol ure padlo 29,3 milimetra padavin. Svarijo tudi pred hudourniškimi vodotoki.

Vremenoslovci so sicer za danes napovedali nevihte, opozarjali pa so tudi na še eno nadlogo z neba – točo. Po zadnjih podatkih je na več območjih po Sloveniji velika verjetnost zanjo (na spodnji grafiki je označena z vijolično barvo).

Zemljevid prikazuje verjetnost pojavljanja toče.

Radarska slika padavin:

Minula noč je bila marsikje po Sloveniji naravnost grozljiva. Pihal je močan veter, ki je odnašal celo strehe. Po silo orkanskega vetra so padala in se lomila tudi drevesa, ki so marsikje blokirala promet. Pod težo padlih dreves so trgali tudi električni vodniki, zato je bila marsikje po Slovenji motena dobava električne energije.

In zdi se, da slabega vremena še zdaleč ni konec.

Grozijo plazovi

»Po podatkih Geološkega zavoda Slovenije bo v četrtek zaradi napovedanih povečanih padavin, povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov predvsem v severnem delu Slovenije. Do pojavljanja zemeljskih plazov lahko pride tudi v ostalih predelih Slovenije. Verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. Prebivalci naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih. Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na površinsko zastajanje vode,« opozarja Center za obveščanje RS.

