Drama na parkirišču, avto jo je podrl po tleh in prevozil

Včeraj nekaj pred 17. uro so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Trbovljah, kjer je voznica osebnega vozila parkirala na parkirišču, a vozila ni primerno zavarovala in se je zato začelo premikati vzvratno.

»Voznico, ki je medtem izstopala iz vozila, so odprta voznikova vrata podrla na tla, pri tem pa se je lažje poškodovala. Sopotnica, ki je medtem že izstopila iz vozila, je poskušala vozilu ustaviti, vendar jo je podrlo in prevozilo. Utrpela je hujše poškodbe, vendar po do zdaj znanih podatkih njeno življenje ni ogroženo,« sporoča Aleksandra Golec s PU Ljubljana. Policisti vse okoliščine nesreče še preverjajo in bodo o ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.