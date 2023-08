Drama na območju Krna: alpinist padel trideset metrov v globino

Ob 11.05 so policiste obvestili o gorski nesreči na območju gore Krn, na približno tisoč metrih nadmorske višine, kjer se je med plezanjem poškodoval alpinist.

Krn je z višino 2.244 m najvišji vrh Krnskega pogorja, ki se strmo dviga nad osrednjim delom reke Soče.

Po prvih podatkih je 43-letni alpinist okoli 11. ure plezal v navezi skupaj še z dvema alpinistoma v steni Čez Razdol v severozahodni steni Krna. Stopil je na poličko, ki se je vdrla in alpinist je padel dobrih trideset metrov v globino. Pri tem si je poškodoval nogo. Druga soplezalca sta bila nepoškodovana. Kasneje so 43-letnega poškodovanca s helikopterjem odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Jesenice. Policisti so tujo krivdo izključili.