Drama na mejnem prehodu Obrežje: brez ustavljanja trčil v zapornico in peljal naprej

Policisti PU Novo mesto poročajo o incidentu, ki se je ponoči zgodil na mejnem prehodu Obrežje. Zapisali so, da je okoli 23. ure na vstopno stezo pripeljal voznik tovornega vozila bosanskih registrskih oznak. Brez ustavljanja trčil v zapornico in nadaljeval z vožnjo.

O pobeglem vozniku so bile takoj obveščene patrulje na terenu in policisti so v Mokricah pobeglega voznika ustavili in prijeli. Ugotovili so, da je 41-letni državljan Bosne in Hercegovine v tovornem vozilu prevažal 17 državljanov Kitajske, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. 41-letnemu tihotapcu so odvzeli prostost, ga pridržali in zasegli tovorno vozilo. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Kitajske še potekajo.