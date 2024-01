Drama na Gorenjskem: oseba padla v betonski jašek

Uprava za zaščito in reševanje poroča o hudi nesreči na Gorenjskem. Ob 16.13 je v Stiški vasi v občini Cerklje na Gorenjskem, oseba padla iz podesta v betonski jašek.

Gasilci PGD Cerklje in Šenturška Gora so nudili pomoč reševalcem NMP Kranj pri prenosu osebe do reševalnega vozila. Aktivirani so bili tudi gasilci PGD Zgornji Brnik, vendar njihova pomoč ni bila potrebna.