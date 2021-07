Drama med nabiranjem borovnic, mobilni signal je bil slab

Ob 8.27 je na poti od Slemena proti Smrekovcu (občina Šoštanj) osebo med nabiranjem borovnic obšla huda slabost. Zaradi oddaljenosti lokacije in slabega signala mobilne telefonije so bili aktivirani reševalci GRS Postaje Celje, gasilci PGD Šoštanj mesto, PGD Topolšica ter policisti, ki so jo najprej poskusili locirati, nato pa je bil aktiviran še helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe GRS Brnik.



Oseba je bila najdena, nakar so jo s pomočjo vitla naložili v helikopter in prepeljali v Velenje, kjer so gasilci PGD Velenje zavarovali mesto pristanka helikopterja, od tam pa je bila z reševalnim vozilom reševalcev NMP Velenje prepeljana v SB Celje.

