V Dubrovniku so obsodili 31-letnega pedofila z območja Domžal, ki se je v južni Dalmaciji samozadovoljeval pred šestletno deklico. Zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost se je zagovarjal tudi v Sloveniji. Dubrovniško občinsko državno odvetništvo je za Dubrovački vjesnik potrdilo, da je bil obtoženi obsojen. »J. P. je bil spoznan za krivega, ker je 2. julija 2023 okoli 12. ure v kampu na območju Pelješca vstopil v ženske toaletne prostore, odprl vrata stranišča, v katerem je bil otrok, in je zaradi tega, da bi zadovoljil svojo spolno potrebo, spustil hlače, v roke vzel splovilo in ...