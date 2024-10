Dolenjka bila zaprta, ker je brez zaviranja trčil v varnostno ograjo

Na avtocesti med Grosupljem in Ljubljano pri razcepu Malence je, kot smo že poročali, okoli 13.30 prišlo do nesreče, v kateri je bil udeležen voznik osebnega vozila, ki je zapeljal s ceste in brez zaviranja čelno trčil v varnostno ograjo. Voznik je ob trčenju padel iz vozila in se huje poškodoval, so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.

Poškodovanega voznika so z reševalnim vozilom odpeljali v urgentni blok Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka.

Avtocesta je bila več kot uro zaprta od razcepa Malence proti predoru Golovec.